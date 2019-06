Man belt met asperges aan bij buurvrouw, steekt haar neer en pleegt zelfmoord

Of zijn buurvrouw geen bakje asperges wilde? Met dat excuus praatte de 40-jarige Issiaga B. zichzelf gisterochtend in Mol binnen bij zijn buurvrouw Leen S. (36). Enkele tellen later stak hij haar neer en liep ze hevig bloedend de straat op. De dader - vader van vijf - beroofde zichzelf van het leven voor de politie ter plaatse was.

Issiaga B. was geen onbesproken figuur. Buren zagen hem meer dronken dan nuchter en ook de politie wist blindelings de weg naar z’n straat. Toch had niemand ooit gedacht dat hij tot dit in staat was - ook zijn buurvrouw niet. Zij deed gisterochtend nietsvermoedend de deur open toen B. aanbelde. Een beslissing die ze bijna met haar leven zou bekopen. Na de steekpartij belde ze bij verschillende buren aan, pas enkele huizen verderop deed iemand open.

,,Toen ik opendeed, smeekte ze om hulp. Die blik van angst in haar ogen vergeet ik nooit”, vertelt artiest Johan Misiedjan. Hij was thuis een script aan het schrijven. Het slachtoffer bleef bij bewustzijn. Zij kon vertellen wie haar had aangevallen. Alleen de vraag waarom is een groot raadsel. ,,Leen vertelde dat hij haar asperges aanbood. Maar nog voordat ze die asperges kon aanpakken, begon hij te steken. Ze weet niet waarom”, vervolgt Misiedjan.

Pistool laten vallen

Leen wist nog te zeggen dat B. ook een pistool bij zich had. Dat viel tijdens de schermutseling op de grond. Samen met buurtbewoner Johan was ze bang dat B. haar achterna zou komen met dat pistool om zijn klus af te maken. ,,Ik heb de noodcentrale verwittigd en gevraagd wat we moesten doen. Ik heb het slachtoffer dan bij me binnengelaten. We vreesden dat hij terug zou komen. Als je dan moet wachten tot de politie er is... Dat lijkt een eeuwigheid te duren.”

Wat B. precies bezield heeft, is niet duidelijk. Volgens buurtbewoners was hij 'dol op de vrouwen’. ,,Misschien heeft hij avances gemaakt bij Leen, maar heeft hij bot gevangen bij haar”, denkt een buurman. Leen was wellicht een toevallig slachtoffer. Dit had ieder van ons kunnen overkomen.”

Minnares

Het agressieve karakter van B. is ook bij de politie bekend. In 2014 werd hij nog veroordeeld voor weerspannigheid. Hij had het plexiglas van een politieauto kapot gestampt toen de politie hem naar het bureau voerde voor een ondervraging over een vermeende moordpoging op zijn minnares. Voor die moordpoging werd hij nadien niet vervolgd.