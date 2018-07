Man breekt in bij escape room... En kan uitgang niet meer vinden

De man had niet door dat hij zich in een escape room bevond. Na het openbreken van de voordeur van het pand griste hij wat dingen mee, zoals een neptelefoon en -afstandsbediening. Toen hij de tweede ruimte in ging, de escape room, vond hij het tijd voor ontbijt. De Amerikaan raakte in paniek toen hij niet meer snapte hoe hij naar buiten kon.

Na zijn telefoontje met de politie had hij toch de uitgang weten te vinden. Echter, eenmaal buiten liep hij recht in de armen van de inmiddels gearriveerde agenten.

Tamara Bertrand, eigenaar van de NW Escape Experience, vertelde dat zij en haar echtgenoot Rob om vijf uur 's ochtends een telefoontje kregen met de boodschap dat er ingebroken was. ,,In eerste instantie gingen we uit van het ergste scenario'', vertelde Bertrand. Eenmaal aangekomen bij hun bedrijf beseften ze dat de situatie niet zo ernstig was. ,,Toen konden we eigenlijk alleen maar lachen.''

Tamara en Rob Bertrand zijn blij dat de schade beperkt is en hun medewerkers veilig. ,,Binnen een paar uur konden we weer open.'' Wel hebben ze een alarm geïnstalleerd om dergelijke situaties in het vervolg te voorkomen.