Man die Pelosi probeerde te ontvoeren ‘wilde ook Tom Hanks en zoon Joe Biden aanvallen’

Er is veel ‘kwaad’ in Washington en daarom moest voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden aangevallen of ontvoerd worden. Dat heeft de man gezegd die vorige maand Pelosi's man mishandelde. Deze David DePape had meer bekende namen in het vizier: acteur Tom Hanks en de zoon van de Amerikaanse president: Hunter Biden.

DePape brak op 28 oktober in bij het huis van de Pelosi's in San Fransisco. Hij hoopte daar Nancy te treffen; als speaker één van de belangrijkste personen in de Amerikaanse politiek. Zij was niet thuis, en dus sloeg hij toe op haar man Paul. De 82-jarige man werd meerdere keren met een hamer op zijn hoofd en hand geslagen.

Tijdens de rechtszaak van gisteren sprak een politieagent over het verhoor dat ze nog dezelfde dag bij DePape afnam. Daaruit bleek volgens haar dat hij meer slachtoffers op het oog had. De gouverneur van Californië Gavin Newsom, acteur Tom Hanks en de zoon van de president, Hunter Biden. Of daar ook echt bewijs voor is, moet nog blijken. Waarom hij het op hen gemunt zou hebben, is niet gezegd.

,,Ik geef me niet over”, zou DePape tegen Pelosi hebben gezegd toen de zwaailichten van de politie zichtbaar werden tijdens de aanval. ,,Ik ben hier om te vechten. Als jij voorkomt dat ik achter andere mensen aan ga, zal jij de straf in hun plaats krijgen.” Het lukte de politie uiteindelijk om de aanvaller te overmeesteren, maar wel pas nadat Paul Pelosi hard met een hamer op zijn hoofd was geslagen. Hij raakte bewusteloos en verloor veel bloed. Later vertelde DePape agenten dat hij op ‘zelfmoordmissie’ was.

Poging tot moord

DePape wordt beschuldigd van poging tot moord, inbraak en ouder-mishandeling. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. ,,Er is kwaad in Washington. Wat zij deden was veel erger", zegt hij.

Nancy en haar man Paul waren gisteren niet bij de rechtszaak, maar in Washington. Daar werd een groot portret onthuld van Nancy, die na twintig jaar stopt als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Paul droeg daarbij een hoed en een handschoen, die zijn verwondingen verborgen.

Volledig scherm In het Capitool is een portret onthuld van Nancy Pelosi, die stopt als voorzitter (speaker) van het Huis van Afgevaardigden. © Getty Images via AFP

Volledig scherm Paul Pelosi gisteren in Washington, met hoed. © ANP / EPA