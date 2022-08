Man die vlucht voor schutter rent woning gezin Liverpool binnen, meisje (9) doodgeschoten

Een 9-jarig meisje is doodgeschoten in haar huis in de Engelse stad Liverpool. De politie heeft bekendgemaakt dat ze door een kogel werd geraakt, toen een onbekende man zich naar binnen drong in een poging weg te komen van een schutter die hem achterna zat.

De Britse politie heeft gezegd dat twee mannen maandagavond op straat werden benaderd door een persoon met een vuurwapen. Ze renden weg toen er werd geschoten. De moeder van het meisje opende de voordeur van haar woning aan de Kingsheath Avenue om te kijken wat er aan de hand was. Een van de vluchtende mannen kwam binnen ondanks pogingen van de vrouw de deur te sluiten.

De schutter was de man (35) naar het huis gevolgd en probeerde het huis te betreden. Terwijl de bewoonster de deur dicht probeerde te doen, loste de schutter een schot waarmee hij haar pols verwondde en het 9-jarige meisje in de borst raakte. Het kind stond op dat moment achter haar moeder. De schutter schoot nog twee keer op de man die binnen was en ging er daarna lopend vandoor.

Schotwond

Het meisje werd in kritieke toestand met een schotwond in haar borst naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten. De vluchtende man (35), die meermaals in zijn bovenlichaam werd geraakt en de moeder, die in haar pols werd geraakt, moesten beiden naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

De man zou uit het huis zijn weggehaald door een andere man en in een donkere Audi naar een ziekenhuis zijn gebracht. Die auto zou inmiddels door de politie zijn teruggevonden.

Forensisch onderzoekers bij het huis in Liverpool waar het 9-jarige meisje in haar borst werd geschoten.

‘Afschuwelijk’

Politiechef Serena Kennedy spreekt van een ‘schokkende en afschuwelijke’ gebeurtenis. Ook noemde ze de naam van het overleden meisje: Olivia Pratt-Korbel. Haar moeder heet Cheryl.

Moeder en dochter kenden de gewonde man en de schutter niet. Het is niet duidelijk waar de schutter nu is. Hij wordt gezocht. De schutter, mogelijk een man, droeg maandagavond een zwarte jas, zwarte bivakmuts en zwarte handschoenen. Er wordt ook naar de andere man gezocht op wie werd geschoten. Verder doet de politie sporenonderzoek in de woning van het getroffen gezin.

