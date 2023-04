Man en vrouw overleden door messteken in België: ‘Ze waren een modelkoppel en allebei harde werkers’

Een vrouw uit Brakel in België is zondagavond dood aangetroffen voor haar huis nadat ze werd neergestoken door haar echtgenoot. Even later werd ook zijn levenloze lichaam aangetroffen bij een uitkijktoren enkele kilometers verderop. Een buurvrouw die het koppel goed kent reageert geschokt: ,,Ik kan mij niet voorstellen dat ze elkaar iets zouden aandoen.”

Het slachtoffer werd aangetroffen in de Keiweg, vlak voor het huis waar ze woonde met haar man. Het koppel zou in het huis ruzie hebben gekregen, waarbij de man met een mes in de borst van de vrouw stak. Die probeerde nog naar buiten te vluchten maar zakte in elkaar enkele meters van de voordeur. Voor haar kon geen hulp meer baten.

De man, een zelfstandig schilder, reed vervolgens naar een uitkijktoren in de buurt om de hand aan zichzelf te slaan. ,,De vrouw werd gevonden in de woning en haar man aan de uitkijktoren in Brakel”, bevestigt ook burgemeester van Brakel Stefaan Devleeschouwer.

,,De ware toedracht wordt nog onderzocht maar de gemeente is in shock. Ik kende het koppel en het waren hele harde werkers. We leven mee met de familie en de nabestaanden.” Ook een buurvrouw die het koppel erg goed kende kan het niet geloven: ,,Ze leken een modelkoppel... Ik kan me écht niet voorstellen dat ze elkaar iets zouden aandoen.”

De man was zelfstandig schilder en het stel woonde naast de ouders van de vrouw. Ze laten twee dochters achter. Ook de ouderlijke woning van de vrouw, een paar huizen verderop, is door de politie grondig doorzocht. De bewoners waren niet thuis toen de steekpartij gebeurde.

Volledig scherm De uitkijktoren aan de Twaalfbunderstraat in Brakel, waar het lichaam van de man werd aangetroffen. © Ronny De Coster

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.