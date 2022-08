Man gearresteerd op verdenking van doodschieten 9-jarige Olivia in Liverpool

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland verspilt ‘ongekende hoeveelhe­den’ aan gas, Zelenski: Nucleaire ramp net voorkomen

Een nucleaire ramp bij de kerncentrale van Zaporizja zou ternauwernood voorkomen zijn dankzij een noodaggregaat. Dat meldt president Zelenski donderdagavond in zijn videoboodschap. Gisteren viel in delen van Zuid-Oekraïne de stroom uit, mogelijk door de afsluiting van de kerncentrale van het stroomnet. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

12:04