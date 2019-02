Man geeft peuk terug die vrouw ‘per ongeluk’ uit auto gooit en krijgt volop lof

Het incident gebeurde afgelopen week in het Australische Perth, schreef Hand op de Facebook-pagina van Dash Cam Owners Australia. Daar deelde hij eveneens de video van zijn dashcam, die binnen korte tijd 324.000 keer werd bekeken en ruim 15.500 likes verzamelde.



,,Ik stond bij het stoplicht en toen viel de sigaret van deze arme vrouw per ongeluk uit haar hand op de weg’’, schreef hij erbij. ,,Gentleman als ik ben, stapte ik uit en gaf ik de peuk vriendelijk aan haar terug. Ridderlijkheid bestaat nog!’’



Magnus’ actie kon online op veel lof rekenen. Iemand wilde Hans zelfs nomineren als ‘Australiër van het jaar’. ‘Niet alle helden dragen capes’, luidde een van de honderden reacties. ‘Namens alle rokers die wel het juiste doen en een asbak gebruiken: bedankt’, schreef een ander. Een aantal mensen vond het wel jammer dat het ongetwijfeld verbijsterde gezicht van de onbekende vrouw niet zichtbaar was. Zij heeft zelf niet gereageerd.



Overigens was niet iedereen enthousiast; sommige mensen vroegen zich af of Magnus dit ook had gedaan als hij geen dashcam had gehad.



Het op straat gooien van een gedoofde sigaret kan mensen in Australië een boete opleveren van 200 dollar (124 euro), blijkt uit de website van de overheid. Als de sigaret nog brandt, bedraagt de boete 500 dollar (312 euro). De bedragen zijn hoger als iemand in een auto van een bedrijf rijdt.