Man in Israël bungelt 100 meter boven de grond aan luchtballon en sterft bij val

De man was een medewerker van het luchtballonvaartbedrijf, melden lokale media. Hij moest het opstijgen van de luchtballon begeleiden. Het was niet de bedoeling dat hij meeging met de tocht.

Wat er precies fout is gegaan, is nog niet bekend. Tijdens het opstijgen van de luchtballon greep de Israëliër zich vast aan de buitenkant van de mand en hij kon niet meer op tijd loslaten. Bungelend aan de mand steeg de man tot een hoogte van 100 meter, voordat hij viel. Daarbij belandde hij op een personenauto, die over een snelweg ten zuiden van Nazareth reed. De man was al overleden toen ambulancemedewerkers arriveerden.