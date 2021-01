Man in rolstoel en crimineel met één been ontvoerden steenrijke weduwe (80)

Rechter New York fluit Trump terug: sancties tegen ICC in Den Haag zijn onwettig

5 januari Een federale rechtbank in New York heeft maandag een streep gehaald door een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump waarmee sancties werden ingesteld tegen juristen die meewerken met het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het decreet zorgde er ook voor dat medewerking aan het ICC strafbaar zou zijn. Volgens de rechter druist Trumps decreet in tegen de Amerikaanse grondwet.