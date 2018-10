Man loopt met enorme slang om hals door Duits station

De man liep gisteren met de slang door het station, toen iemand de politie waarschuwde. Omdat de man niet kon aantonen dat de slang van hem was, werd deze in beslag genomen. Het dier bracht de nacht door in een nabijgelegen brandweerkazerne en is vervolgens vanochtend naar een dierenpark in Brüggen gebracht. Volgens de brandweer is de slang eerst grondig onderzocht. ,,Het gaat goed met het dier en het is op weg naar het dierenpark”, liet zij direct na het onderzoek weten.



De boa constrictor is een zogeheten wurgslang. Hij eet knaagdieren, vogels en reptielen door ze eerst te wurgen en dan in één keer door te slikken. Hij is niet giftig en ook te klein om een mens te wurgen. Daardoor is hij ongevaarlijk voor mensen.



Afgelopen zomer ontsnapte er nog een boa constrictor in Den Bosch. Een vrouw vond die toen op de achterbank van haar auto.