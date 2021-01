Man met geladen geweer en grote voorraad ammunitie opgepakt in Washington D.C.

Zuurstof is op in Braziliaan­se miljoenen­stad: coronapa­tiën­ten overlijden door verstik­king

21:29 Wanhopige artsen en familieleden van coronapatiënten in de Braziliaanse stad Manaus smeken om hulp nu in de overvolle ziekenhuizen de zuurstofvoorraad vrijwel op is. Tientallen patiënten zijn de afgelopen dagen gestikt.