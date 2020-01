Man mist door ticketfoutje rampvlucht Iran, echtgenote stapt wel in

Een van oorsprong Iraans echtpaar uit de Canadese stad Ottawa is door de crash van de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines op dramatische wijze voorgoed van elkaar gescheiden. Mohsen Ahmadipour, die een ongeldige ticket bleek te hebben voor de vlucht van Teheran naar Kiev (Oekraïne), liet zijn vrouw wel instappen in het toestel dat enkele minuten na vertrek neerstortte. In de vertrekhal, wachtende op een andere vlucht, hoorde hij door de speakers het vreselijke nieuws.

Volgens de Canadese krant Ottawa Citizen, die sprak met een nabestaande van de tot Canadese genaturaliseerde Iraanse vrouw, waren Ahmadipour en zijn 43-jarige echtgenote Rouja Azadian voor familiebezoek in Iran. Ze wilden terugreizen naar Canada, met een tussenstop in Kiev. Op het vliegveld van Teheran kwamen de twee er echter achter dat het ticket van de vrouw wel in orde was, maar de reispapieren van de man grotendeels niet.



Ahmadipour had een paar dagen voor vertrek per abuis een deel van de vlucht van Teheran naar Toronto (Canada) geannuleerd. Hij dacht gewoon met zijn vrouw via Kiev te kunnen reizen, maar aan de incheckbalie kreeg hij te horen dat zijn ticket voor de tussenstop in Oekraïne niet klopte.

Omdat de paperassen van Rouja Azadian wel in orde waren, besloot het in maart 2014 getrouwde stel elkaar achterna te reizen. Zo kon het gebeuren dat de man zijn vrouw bij de douane uitzwaaide om haar vervolgens nooit meer terug te zien. Een bevriende Iraniër, die bij Ahmadipour was toen hij het nieuws hoorde, vertelde dat de man ‘volledig in shock’ was. ,,Hij is de gelukkige die niet aan boord stapte.” Hoe het nu met de man gaat, is onduidelijk. Hij zou inmiddels weer in Ottawa zijn.

Behalve Rouja Azadian kwamen nog 62 Canadezen en in totaal 167 passagiers om het leven. Er waren 82 Iraniërs aan boord, 10 Zweden, 11 Oekraïners, 4 Afghanen, 3 Britten en 3 Duitsers. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zaten er geen Nederlanders in het vliegtuig.

Zwarte dozen

Het vliegtuig zou technische problemen hebben gehad. Gisteren werd gemeld dat op de plaats waar het vliegtuig neerkwam een hevige brand woedde. Iraanse zoekteams hebben inmiddels de zwarte dozen gevonden. Die vondst kan licht werpen op de oorzaak van de crash. Of Iran de zwarte dozen zal overhandigen aan Oekraïne is nog onduidelijk. De luchtvaartautoriteiten in Teheran zouden nog geen land hebben genoemd dat de vluchtgegevens gaat analyseren.

De Oekraïense ambassade in Iran zou in eerste instantie hebben gemeld dat de oorzaak van de crash vrijwel zeker een motorstoring was. Later kwam de ambassade daarop terug. De Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne sluit niet uit dat het Oekraïense passagiersvliegtuig is geraakt door een raket. Andere opties zijn een ontploffing aan boord als gevolg van een terroristische aanslag of een technisch defect. Iraanse onderzoekers gaan uit van het laatste.

De Oekraïense topfunctionaris Oleksi Danilov schreef gisteren dat experts op de plek van de vliegtuigramp willen zoeken naar restanten van een Russische raket. Dat heeft volgens hem te maken met informatie die op internet is gevonden. Volgens Iraanse onderzoekers is er geen radiocontact geweest met de piloot over de situatie aan boord. De Iraanse burgerluchtvaartautoriteit meldde dat het vliegtuig van Ukraine International Airlines van de radar verdween op een hoogte van ruim 2400 meter.