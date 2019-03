Man ontdekt maar liefst 45 ratelslangen onder huis

‘Extra controle­lamp­je in Boeing 737 MAX’

19:53 Vliegtuigbouwer Boeing plaatst naar verluidt een extra controlelampje in zijn 737 MAX-toestellen die wereldwijd in de ban zijn gedaan na de twee fatale crashes. Volgens zakenkrant Financial Times en The New York Times is het lampje ervoor om piloten te waarschuwen als belangrijke sensoren niet werken.