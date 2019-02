Man opent na ontslag vuur op collega’s: zes doden

Verkiezin­gen Nigeria een week uitgesteld

3:47 De presidentverkiezingen die voor zaterdag stonden gepland in Nigeria, zijn uitgesteld tot volgende week. De kiescommissie van het Afrikaanse land heeft dat vijf uur voordat de stembureaus open zouden gaan besloten vanwege logistieke problemen. Zo zou onder meer materiaal dat nodig is bij de verkiezingen niet in het hele land zijn verspreid.