Man opent vuur in supermarkt Buffalo, meerdere mensen omgekomen

Volgens getuigen ter plaatse zou de schutter de supermarkt rond 14.30 uur plaatselijke tijd zijn binnengegaan en opende hij het vuur. Hij wordt in lokale media omschreven als een 18-jarige jongeman, gekleed in een militair uniform, die voorafgaand aan de feiten online een manifest publiceerde en zichzelf een blanke supremacist noemde. Hij zou de schietpartij hebben gelivestreamd via Twitch. Onderzocht wordt nog of hij daadwerkelijk een manifest online heeft geplaatst, aldus twee leden van politiekorps tegen AP, die op basis van anonimiteit hebben verteld dat er minstens tien mensen zijn gedood. De politie heeft op dit moment nog geen officieel statement uitgedaan.



Aan automobilisten en omwonenden wordt gevraagd om de omgeving van de supermarkt Tops Market aan Jefferson Avenue te mijden. Over de precieze omstandigheden en de motieven van de dader is nog niets bekend. De autoriteiten onderzoeken onder meer of de schutter een racistisch motief had. De supermarkt staat in een buurt waar vooral zwarte Amerikanen wonen.