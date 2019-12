Man opent vuur in wachtkamer ziekenhuis Tsjechië, zeker zes doden en twee gewonden

De schietpartij vond vanmorgen plaats rond 07.00 uur in het universitaire ziekenhuis van Ostrava. De dader zou de slachtoffers van dichtbij hebben doodgeschoten. De wachtkamer hoorde volgens Tsjechische media bij de eerste hulp. Over het motief voor de schietpartij kan de politie in Tsjechië nog niks zeggen.



De politie gaf vanmorgen een foto vrij van een man, die naar verluidt de dader zou zijn. Later bleek dat het ging om een getuige. De politie verspreidde ongeveer een half uur later een nieuwe foto van de daadwerkelijk verdachte, met de mededeling dat hij in een grijze Renault Laguna zou rijden. Rond 10.30 uur werd de auto klemgereden door de politie. In de auto zat een man die zichzelf vlak daarvoor door het hoofd had geschoten. Hij moet nog worden geïdentificeerd.



Andrej Babis, de premier van Tsjechië en de minister van Binnenlandse Zaken zijn onderweg naar het ziekenhuis. Ostrava telt bijna 300.000 inwoners en ligt 265 kilometer ten oosten van Praag, vlakbij de Poolse grens.