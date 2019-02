Man overleden na Zwitsers lawinedrama

Beelden tonen het indrukwekkende spoor dat de lawine achterliet in het wintersportgebied. Direct na het natuurgeweld ging er een lawinealarm af, en werden de hulpdiensten ingeschakeld. Vier helikopters en 240 hulpverleners, onder wie skileraren en eenheden van het leger, zochten gisteren en vannacht naar slachtoffers en vermisten. Vier mensen werden tot nu toe uit de sneeuw gehaald, onder wie de man die vannacht in het ziekenhuis is overleden. In het ziekenhuis van Sion, nabij het getroffen gebied, liggen nog drie andere gewonden. Zij zijn buiten levensgevaar.



Vanochtend werd bekend dat de zoektocht voorlopig gestaakt wordt, omdat er geen aanleiding is dat er nog mensen vermist worden. ,,Er zijn geen verdwijningen meer gemeld dus is besloten de zoektocht voorlopig te stoppen. Zodra er aanleiding is, zal er verder gezocht worden’’, schreef de politie vanmorgen op Twitter.



Crans-Montana ligt in de provincie Valais (Wallis) in de Zwitserse Alpen. Op een schaal van 1 tot 5 was het risico op een lawine als 2 ingeschaald. Waarschijnlijk hebben de warme temperaturen van de afgelopen dagen invloed gehad. Een lawine op een gemarkeerde piste is zeer zeldzaam.