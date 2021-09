Man overlijdt bij verkeersongeluk met brandweerwagen in Frankrijk

Belgische politie waarschuwt voor gevaarlij­ke xtc-pil­len na overlijden Nederlan­der op dancefesti­val

16:33 Een Nederlander is gisteravond overleden nadat hij onwel werd tijdens dancefestival Extrema Extra in het Belgische Houthalen-Helchteren. De vijftiger had xtc-pillen op zak met een extreem hoge dosis mdma. De politie waarschuwt voor deze drugs.