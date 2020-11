Man overlijdt na aanval haai in Australië

Brexitover­leg opgeschort na coronabe­smet­ting in onderhan­del­team EU

19 november Het overleg over de Brexit tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is vanmiddag stilgelegd nadat er iemand in het EU-onderhandelteam besmet bleek te zijn met het coronavirus. Dat meldden de onderhandelaars vanmiddag.