Man rijdt met ‘gestolen’ vrachtwagen in op auto's in Duitsland: negen gewonden

UpdateIn de Duitse plaats Limburg heeft een man in een gestolen vrachtwagen gistermiddag meerdere auto's geramd. In totaal raakten negen mensen lichtgewond, meldt de politie. De bestuurder van de vrachtwagen, een van de gewonden, is gearresteerd.

Zeven gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis, eentje kreeg ter plaatse medische verzorging. Gisteravond werd gemeld dat er 17 gewonden waren van wie eentje ernstig maar dat aantal is vanmorgen naar beneden bijgesteld. Dit na evaluatie van de informatie van alle hulpdiensten, meldt een woordvoerder van de federale politie in Wiesbaden.

Hij kon vanmorgen vroeg nog niet zeggen of er sprake is van een terroristische aanslag of dat de chauffeur de auto's met opzet heeft geramd. ,,Als zo'n incident gebeurt, is het de taak van de politie om in verschillende richtingen alle mogelijkheden te bekijken’’, zei de zegsman. ,,Dat doen we dan ook. We sluiten op dit moment helemaal niets uit.”

Het is ook nog niet duidelijk of de man zich heeft uitgelaten over zijn motief, of hij de vrachtwagen vlak voor zijn daad stal in de buurt en of er remsporen op het asfalt zijn gevonden.

De man zou na de diefstal zijn ingereden op de auto's die bij een stoplicht stonden te wachten. De hulpdiensten waren bij het incident in groten getale aanwezig. Meerdere mensen zaten door het ongeval vast in hun auto. Van een slachtoffer is de toestand kritiek, laat de politie weten.