Man rijdt voetganger aan en sleept lichaam zeker 13 km met zich mee

Nieuws/Video Man opent vuur in supermarkt Buffalo, zeker tien mensen omgekomen

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Buffalo, in de staat New York, zijn zeker tien mensen om het leven gekomen en drie mensen gewond geraakt, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. De schutter is opgepakt, zo maakte politiecommissaris Joseph Gramaglia bekend tijdens een persconferentie.

0:48