Man schiet op zwarte tiener die de weg naar school vraagt

Geweld jegens zwarte jongens en mannen zonder dat daar provocatie aan vooraf is gegaan, is in de VS een groot probleem. In New York werd door de politie onlangs een zwarte man doodgeschoten die met een stalen buis rondliep. Hij had psychische problemen en had geen vuurwapen. Een paar weken daarvoor was een zwarte man in Sacramento doodgeschoten in de achtertuin van zijn oma. Hij had een mobiele telefoon in zijn hand, die door de politie was aangezien voor een wapen.