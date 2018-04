Man sleurt onbekend kind mee bij sprong voor trein

Rond 18.00 uur vanavond greep de man een 5-jarig jongetje beet dat met zijn familie naar het station was gekomen. Met de jongen in zijn armen sprong hij vervolgens op het spoor. Een naderende trein zette daarop de noodrem in werking, maar de machinist kon niet voorkomen dat de trein enkele meters doorreed.



Omdat de man en de jongen plat tussen de rails belandden, raakte het jongetje slechts lichtgewond en bleef de man zelfs ongedeerd. Ooggetuigen grepen de man daarna vast en overhandigden hem vervolgens aan de politie.