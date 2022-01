Man smokkelt twee Mexicaanse migranten in doodskist de VS binnen

De 33-jarige verdachte reed op 26 oktober in een busje ‘dat was aangepast om doodskisten te vervoeren’ toen hij een grenscontrolepost bereikte in het zuiden van Texas. De agenten zagen de doodskist en vroegen de man wat hij bij zich had, waarop hij antwoordde dat hij ‘een dode man en een overleden marinier’ vervoerde.

,,De kist was in slechte staat en de Amerikaanse vlag was er met plakband aan vastgebonden", aldus de verklaring van het gerecht. Bij verder onderzoek ontdekten de agenten twee Mexicaanse mannen, allebei illegaal in de VS, die zich in de kist verborgen hielden.