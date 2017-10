Man steelt peperdure ring van 23.000 euro bij juwelier in Californië

Bij een juwelier in Californië is een peperdure ring van 23.000 euro gestolen. De dief lijkt in eerste instantie oprecht interesse te hebben in de ring, hij past hem zelfs even. Maar zodra hij het sieraad om zijn vinger heeft, rent hij hard de winkel uit, terwijl de verkoopster verbaasd achterblijft.