Man tikt 60.000 euro af voor IPA-biertje: ‘Serveerster stelde eerste Heineken voor en had dus geen verstand’

De bierprijzen zijn er normaal al niet om over naar huis te schrijven, maar dit keer had een Australiër in het Engelse Manchester daadwerkelijk iets te klagen. Cricket-verslaggever Peter Lalor tikte namelijk in het superluxe Malmaison Hotel 55.000 pond (ruim 60.000 euro) af voor een biertje, een Deuchars IPA.

Dat gebeurde door een foutje van het hotel, waar hij die avond een drankje ging doen. ,,Toen ik betaalde, had ik mijn bril niet op en er was een probleem met de machine, dus ik moest mijn gegevens twee keer invoeren”, vertelt Lalor aan The Guardian. De manager van het hotel erkende meteen de fout en zei zijn best te doen om het geld terug te storten.

Lalor, die over cricket én bier schrijft voor The Australian, verliet het hotel nog met de gedachte dat de bank zo’n groot bedrag sowieso niet zou accepteren. Maar de volgende dag werd hij gewekt door een alarmerend telefoontje van zijn vrouw. ,,Het lijkt erop dat ik het duurste bier in de geschiedenis heb besteld. Hij was lekker, maar niet zo lekker”, zegt Lalor.

Duurste bier ooit

De journalist deelde de blunder met zijn volgers op Twitter en schreef: ,,Zie je dit bier? Dat is het duurste bier in de geschiedenis. Het is een goed biertje. De originele versie ervan won een hoop prijzen, waaronder het Supreme Champion Beer of Britain, maar als je vindt dat geen enkel bier 100.000 Australische dollars waard is, ben ik geneigd het met je eens te zijn.”

Hoewel de Australiër inmiddels tevreden is over de afwikkeling van het incident, uitte hij zich behoorlijk negatief over het hotelpersoneel. ,,Ik wilde een biertje bestellen dat een beetje Brits was. De barman had geen idee. Hij zei dat hij slechts zes diensten in het hotel had gewerkt. Hij vertelde dat hij de senior barbediende zou halen. Die stelde Heineken voor, dus ik wist dat ze geen idee had waar ze het over had.”

Kritiek

Volgens Lalor begon de vrouw later te giechelen toen ze merkte dat ze een foutje had gemaakt en er een monsterbedrag van de rekening was geschreven. ,,Ze sloeg haar hand voor de mond, begon te lachen en weigerde me te vertellen wat er mis was, alleen dat er een fout was gemaakt en dat ze het zou oplossen. Dat eiste ik ook.”