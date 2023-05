Man uit Texas die vijf buren doodschoot, werd al vier keer het land uitgezet

De man die ervan wordt verdacht afgelopen vrijdag vijf buren te hebben doodgeschoten omdat ze klaagden over geluidsoverlast, is in het verleden al vier keer door de Amerikaanse immigratiedienst het land uitgezet. De 38-jarige Francisco Oropeza, oorspronkelijk uit Mexico, is nog altijd op de vlucht voor de politie.

Al in maart 2009 kreeg Oropeza voor de eerste keer van de immigratiedienst te horen dat hij niet in de VS mocht verblijven, zo maakte de Amerikaanse Immigration and Customs Enforcement (ICE) maandag bekend. Vervolgens werd hij in september 2009, januari 2012 en juli 2016, opnieuw over de grens gezet, aldus de ICE.

Oropeza werd in 2012 bovendien veroordeeld voor rijden onder invloed in Montgomery County, in de staat Texas, en veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De zoektocht naar de man is nog altijd gaande, maar de politie maakte maandag bekend dat het spoor is doodgelopen. ,,We hebben geen idee waar hij is’', zo moest FBI-agent Charge James Smith zondag bekennen tegenover verslaggevers. ,,Op dit moment hebben we nul aanwijzingen.’'

De politie is sinds de schietpartij met meer dan 250 agenten van deur tot deur gegaan in een poging de schutter te traceren. Inmiddels is een beloning van 80.000 dollar uitgeloofd voor informatie die zal leiden tot de arrestatie van de verdachte.

Volledig scherm Francisco Oropeza © AP