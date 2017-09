Man valt politieagenten aan in Toulouse

Zeker drie agenten zijn behandeld aan verwondingen aan onder meer hun schouder en nek. Daarnaast raakten volgens verschillende Franse media vier omstanders gewond nadat de man op hen insloeg. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.



Volgens een omstander viel de 42-jarige verdachte hem uit het niets aan. ,,We waren met elkaar aan het praten toen hij ons besprong. Hij had als eerst mijn zoon te pakken en sloeg daarna in op mijn dochter. We zijn meteen weggerend.''



De man verbleef volgens de politie tot april van dit jaar in een psychiatrische inrichting. Tijdens zijn arrestatie barstte hij in tranen uit.