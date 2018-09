Man verliest 60 kilo in acht maanden door 16 uur per dag niets te eten

Begin dit jaar woog de Australiër Josh Ellison bijna tweehonderd kilo. Hij leefde op een dieet van fastfood, frisdrank en ongezonde tussendoortjes en bewoog nauwelijks. Toen het zijn vrouw maar niet lukte om zwanger te raken, nam hij de drastische beslissing om elke dag zestien uur lang te vasten en zijn eetpatroon om te gooien. Inmiddels is hij zo’n zestig kilo lichter én is zijn vrouw in verwachting.

,,Ik was altijd al zwaargebouwd”, zegt de 26-jarige Josh Ellison. ,,Maar toen ik in de stad ging wonen, vlogen de kilo’s er gewoon aan. ,,Ik kocht bijna elke maaltijd die ik at onderweg en als ik thuis kookte, dan waren het grote kommen pasta of rijst. Pizza was mijn grootste zwakte. Ik kon er wel twee op een avond op én daarna snackte ik nog gewoon verder. Ik dronk alleen maar frisdrank en fruitsappen en at constant chocolade.”

Op zijn zwaarst woog Josh Ellison 198 kilo. Zijn vrouw en hij waren al jarenlang aan het proberen zwanger te worden, maar dat lukte niet. Toen uit onderzoeken bleek dat uitblijven van de zwangerschap waarschijnlijk aan Josh lag, was de maat vol voor de jonge financieel adviseur. Hij besloot van job te veranderen én serieus op dieet te gaan. ,,Mijn vrouw en ik waren al vier jaar bezig om te proberen een kind te krijgen. Uit tests bleek uiteindelijk dat het probleem vooral bij mij lag. Ik pas graag op de kinderen van mijn broer en besefte dat ik geen vader met overwicht wilde zijn.”

De tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Josh, rechts, op zijn zwaarst. © rv/Facebook

Nieuwe levensstijl

Toen Ellison begin januari aan zijn nieuwe, minder stressvolle baan begon, besloot hij ook de rest van zijn leven om te gooien. Hij besloot dagelijks zestien uur lang te vasten. De periode waarin hij wel mag eten is tussen twaalf uur ’s middags en acht uur ‘s avonds. Om het afvallen te vergemakkelijken, wandelt Ellison nu elke dag zes kilometer en let hij erop dat hij dagelijks tussen twaalf uur ’s middags en acht uur ‘s avonds niet meer dan 1700 kilocalorieën binnenkrijgt.

,,Mijn vroegere dieet schokt me nu”, zegt Ellison. ,,Het was zo slecht en mijn hele leven werd beïnvloed door wat ik at. In de trein nam ik meer dan een stoeltje in, op het vliegtuig was ik bang dat iemand naast me zou moeten komen zitten omdat het dan erg krap zou worden.”

Halve marathon

Tegenwoordig slaat Ellison in het kader van het vasten zijn ontbijt over en luncht hij met bruine rijst met kip en veel groenten. Als tussendoortje heeft hij een magere cappuccino of een gezonde notenreep. ’s Avonds eet hij aardappelen, vlees en groenten.

Om zichzelf gemotiveerd te houden, heeft Ellison zich ook ingeschreven voor een 21 kilometerrace tijdens het Blackmores Sydney Running festival. ,,Aangezien ik vorig jaar rond deze tijd nog geen 200 meter kon joggen, zal het een hele prestatie zijn als ik het haal.”

Eigen kracht

Hoewel hij nu niets anders meer wil dan zijn huidige leefstijl, duurde het toch enige weken voor Ellison eraan gewend was. ,,Nu geniet ik ervan en is het makkelijk om de broodjes met spek en ei te laten staan. Ik drink veel water op een dag, wat ook helpt om het hongergevoel in te dammen. Ik heb gesprekken met mijn vrouw gehad over afvallen en eventueel een operatie. Maar zij heeft me ervan overtuigd het niet te doen. Uiteindelijk ben ik op eigen kracht afgevallen en daar ben ik erg trots op.”

Ellison's vrouw is inmiddels ook zwanger: in december verwacht het koppel hun eerste kindje.