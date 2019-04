Manager Praags restaurant: ‘oberschoppers’ spuugden naar gasten en riepen ‘racisten’

Het tweetal, dat al een jaar in voorarrest zit, wordt poging tot moord verweten. Bij de vechtpartij voor restaurant Polpo liep ober Mirek een hersenbloeding, een gebroken kaak en oogkas, en een verbrijzelde enkel op. Oog in oog met het slachtoffer betuigden beiden gisteren hun spijt. Maar er zijn meer getuigen. Vandaag komen vechtsportdeskundigen en de manager van restaurant Polpo aan het woord.

Drank geen excuus



Als eerste getuige treedt een psychiater op die beide broers heeft onderzocht. Volgens de arts mankeren Arim en Arash niets en zijn zij volledig toerekeningsvatbaar. Het was de alcohol die de broers deed handelen, maar de psychiater is wel van mening dat ze zich ondanks de drank en adrenaline in hadden kunnen houden. De aanval op ober Mirek was volgens de arts ‘perfect gecoördineerd, waardoor de invloed van de drank niet erg groot lijkt.



Arash zou meer begrip voor de ober hebben dan zijn broer, concludeert de arts. De deskundige baseert zich op antwoorden die de broers gaven op een vraag naar hun wensen. Armin zou ‘vrede in de wereld en gezondheid voor mijn familie’ hebben geantwoord, terwijl zijn broer wenste ‘dat de ober gezond wordt’. Met die conclusie is Armin het duidelijk niet eens.