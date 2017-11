Mankini-dragende Borat-toeristen op de bon in Kazachstan

Hert belandt volledig op voorbank na aanrijding met auto

18:46 In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn vandaag vader en zoon uit Beieren gewond geraakt na een aanrijding met een hert. Op beelden van de lokale brandweer is te zien hoe het volwassen dier in zijn volledigheid op de voorbank van de auto is beland. De vader ligt zwaargewond in het ziekenhuis, zijn zoon raakte slechts lichtgewond.