Marine Le Pen moet 3 ton terugbetalen aan Europees Parlement

Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat bepaald. Het parlement had het geld teruggevorderd na een onderzoek van de Europese antifraudedienst OLAF, waaruit bleek dat de vrouw gedurende vijf niet in het EU-parlement maar op het FN-kantoor in Frankrijk werkte. De gewezen presidentskandidaat (49) was vervolgens naar het gerecht in Luxemburg gestapt.



Le Pen kreeg tot 1 februari vorig jaar de tijd om het tegendeel te bewijzen, maar kon volgens de rechters niet aantonen dat de assistente echt werkzaamheden voor haar verrichtte in het parlement. Dat die daar wel aanwezig zou zijn geweest is onvoldoende. Verder heeft Le Pen niet bewezen dat de medewerkster in Brussel woonde.



Le Pen had beweerd dat de beschuldiging politiek gemotiveerd is. De rechters verwierpen de claim dat het parlement haar partij discrimineert. Er spelen nog een reeks soortgelijke kwesties. Het parlement had al een deel van Le Pens salaris en toelagen ingehouden. Ze moest 8500 euro per maand aan salaris en onkostenvergoedingen inleveren. Le Pen is sinds vorig jaar geen Europarlementariër meer.