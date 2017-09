Marine Le Pen verkeert in zwaar weer: tweespalt bedreigt Front National

Aangeslagen keert Marine Le Pen terug op het politieke toneel in Frankrijk. Een deel van haar eigen partij is in opstand gekomen tegen haar beleid.

Marine Le Pen verkeert in zwaar weer. De rechts-populistische kandidaat bij de laatste Franse verkiezingen is niet alleen diep gekelderd in alle opiniepeilingen – overigens net als de man die haar versloeg, president Emmanuel Macron – ze zit ook met een groeiende revolte binnen haar eigen partij. Steeds luider klinken binnen het Front National stemmen dat het met Marine (49) nooit zal lukken echt aan de macht te komen. Vanmiddag moet ze alle zeilen bijzetten om haar eigen partij te lijmen tijdens een belangrijke toespraak in Brachay, westelijk van Nancy.

Volledig scherm Het voor Marine le Pen desastreuze televisiedebat. © Photo News

Nooit eerder sinds mensenheugenis is een kandidaat voor het Franse presidentschap zo afgedroogd tijdens een televisiedebat. Marine Le Pen deed dit voorjaar ongeveer alles fout en demonstreerde pijnlijk ten overstaande van 16 miljoen tv-kijkers dat veel economische problemen haar boven de pet gingen. Ze deed zichzelf de das om met een reeks slecht geïnformeerde uitspraken over de gevolgen van een Franse exit uit de Europese Unie. En die miskleunen werken nog steeds door. In een vandaag gepubliceerde peiling zegt bijna twee derde van de Fransen dat Marine Le Pen hen zelfs ‘verontrust’. 58 en 57 procent van de ondervraagden noemt haar wel respectievelijk ‘dynamisch’ en ‘dapper’, maar 34 procent acht haar in staat het land daadwerkelijk te hervormen. 28 procent denkt dat ze de Fransen kan verenigen.

Niet eerste

Erger voor Le Pen is nog dat veel Fransen haar beweging niet eens meer beschouwen als de eerste oppositiepartij van het land. Bijna drie keer zoveel ondervraagden noemen nu het links-populistische La France Insoumise als belangrijkste oppositiepartij, in plaats van haar Front National. 52 procent vindt Marine Le Pen zelfs een ‘handicap’ voor de ambities van het Front en 58 procent heeft meer geloof in haar nichtje Marion Maréchal-Le Pen die even is teruggetreden uit de politiek.

Het rommelt dus ook binnen de eigen partij. Robert Ménard, de Front National-burgemeester van de Zuid-Franse stad Béziers durfde onlangs hardop tegen de rechtse krant Le Figaro te zeggen wat velen in de partij denken: “Na dat dramatisch slechte televisiedebat (om het Franse presidentschap, redactie) hebben we het recht ons af te vragen of het Marine Le Pen alleen maar is gelukt om de partij los te maken van het eeuwige protesteren waarin haar vader vastzat of dat ze in staat is door te pakken en de partij aan de macht te helpen?”. Alleen al het stellen van de vraag was een jaar geleden ondenkbaar geweest in een partij waar de status van Le Pen als leider onaantastbaar leek.

Volledig scherm Florian Philippot, tweede man van het Front National. © AFP

Strategie

Binnen het Front National ruiken anderen hun kans en strijden verschillende kopstukken over een keuze tussen twee prioriteiten: de eerste is koste wat het kost zo snel mogelijk uit de Europese Unie te treden en een door de staat gedreven sociaal programma na te streven dat veel 'vergeten' Franse arbeiders weer aan werk moet helpen. Dat was de strategie die Le Pen inzette voor het presidentschap. Architect daarvan was Florian Philippot (35) de nummer twee van de partij die volgens velen heeft gefaald en nu moet vertrekken. Daarnaast is er een tweede stroming die ouderwets en hard inzet op de strijd tegen immigratie en de islam. Marion Maréchal-Le Pen zit in die hoek. Jean-Marie Le Pen, de omstreden en luidruchtige vader van Marine, steunt zijn nichtje. Ook Marine Le Pen zelf zou nu neigen naar het politiek veel lucratievere gevecht tegen illegale buitenlanders en islam in plaats van Frankrijk uit de EU te willen halen, zo weten insiders.