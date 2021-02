Marion Koopmans vanuit Wuhan: ‘Zal altijd een groep zeggen: zie je wel, ze houden informatie achter’

Viroloog Marion Koopmans ervaart momenteel in China voor het eerst in haar leven hoe échte quarantaine voelt. Direct na aankomst in Wuhan, waar ze met een missie van de WHO onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus, werd ze naar een quarantainehotel gebracht. Twee volle weken zat ze opgesloten in een hotelkamer zonder zelfs maar een balkon. Het was ‘absoluut een interessante ervaring’, vertelt ze via een Zoomverbinding vanuit het Hiltonhotel in Wuhan waar ze nu verblijft. ,,Mensen kwamen volledig ingepakt aan de deur om eten te brengen, testen af te nemen en te temperaturen. Ons afval werd afgevoerd in speciale zakken voor bio hazardous waste.”