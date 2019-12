Mark Rutte duikt op in campagnevideo Joe Biden: ‘De wereld lacht Trump uit’

‘De wereld lacht Trump uit’, wordt gezegd in de Amerikaanse video. ‘Ze zien hem zoals hij werkelijk is: gevaarlijk incompetent en niet in staat tot leiderschap van de wereld’. De video is inmiddels een hit op sociale media. Op diezelfde socialmediaplatforms worden wereldwijd al tijden veel grappen gemaakt over Trump, maar deze video komt aan, zeggen commentatoren. Want het thuisfront krijgt nu ingewreven dat niet iedereen wegloopt met deze president. En als Donald Trump zich persoonlijk ergens aan ergert dan wel aan een video die online is gezet door Joe Biden, de uitdager voor de presidentsverkiezingen van 2020 die hij het meest aanvalt. Na de pijnlijke Navo-conferentie in Londen waar Trump een beetje belachelijk werd gemaakt door een jongere garde wereldleiders heeft de Democratische presidentskandidaat Biden een pijnlijke bloemlezing laten maken van Trump in het buitenland.

Nogal pijnlijke momenten

In een campagnevideo zet Biden enige nogal pijnlijke momenten op een rij. We zien onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Macron – met wie Trump het sowieso steeds aan de stok heeft – hun best doen serieus te blijven bij opnieuw een bizarre uitspraak of rare beweging van Trump.



Wat in de clip niet ontbreekt is Trumps zeer gênante speech voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties vorig jaar. Daar prees hij zijn eigen beleid zoals hij dat bij meetings met fans pleegt te doen als ‘beste ooit in de geschiedenis’. Daarop begonnen de aanwezigen – regeringsleiders en diplomaten - hoorbaar te lachen. Trump was van zijn stuk gebracht. ,,Die reactie had ik niet verwacht, maar dat is prima”, reageerde hij duidelijk van de leg.



Biden, zelf voormalig vicepresident, plakt achter Trumps gestuntel uiteraard presidentiële beelden van zichzelf. De bedoeling is het contrast te laten zien van de clown met de serieuze staatsman.



Tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016 gebruikte Trump overigens zelf dit thema. Steeds herhaalde hij dat ‘de wereld lacht om Amerika’. ‘We hebben een leider nodig die niet de risee van de wereld is’, tweette hij ooit.