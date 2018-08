Marokkaanse koning geeft gratie aan 188 Rif-demonstranten

Meerdere demonstranten zitten lange gevangenisstraffen uit. Vijftig protestleiders werden in juni veroordeeld tot straffen die volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok 'aan de hoge kant' waren. Hoe hoog de straffen waren voor de vrijgelaten gevangenen is niet bekend.



Honderden mensen die ook zijn opgepakt tijdens de rellen, hebben geen gratie gekregen en zitten nog in de gevangenis. Na de arrestaties braken nog meer rellen uit.



De protesten braken in 2016 uit nadat een visser in een vuilniswagen was vermorzeld. Hij protesteerde tegen de gemeente, die zijn koopwaar in beslag had genomen. De bevolking kwam vervolgens op de been en demonstreerde tegen corruptie en onderdrukking.