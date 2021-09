Marsrobot neemt eerste monster van planeet: ‘Hebbes!’

Video Etnische spanningen in Montenegro: politie clasht met demonstran­ten

4 september In Montenegro is de oproerpolitie vandaag geclasht met boze demonstranten rond de inauguratie van een nieuw hoofd van de Servische orthodoxe kerk. De demonstranten probeerden door hekken te breken in de oude hoofdstad Cetinje. Montenegro is vanavond in Eindhoven de tegenstander van het Nederlandse elftal.