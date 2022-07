Massagraf met 8000 nazi-slachtoffers gevonden in Polen

Wie was de Duitse soldaat uit Doetinchem die niet vertelt over de oorlog maar er ’s nachts over schreeuwt?

Richard Weikamp (1911-1981) is een getraumatiseerde kapper die diende in het Duitse leger. Na de oorlog keert hij terug in Doetinchem en knipt in zijn salon mensen uit het verzet. Ook heeft hij Joodse klanten. Veertig jaar na zijn dood ontdekt Berjo Wubbels wie haar vader écht was.

25 juni