Massale dierensterfte Colombia door olielek

Ontvoerde Insiya blijft voorlopig in India

26 maart De ontvoerde peuter Insiya blijft voorlopig bij haar vader in India. De vader van het meisje is in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van een Indiase rechter dat ze morgen terug zou moeten naar haar moeder in Nederland. Justitie in India zegt nu dat de uitkomst daarvan eerst moet worden afgewacht.