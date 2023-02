‘Materiaal voor ontknoping’ in verdwijningszaak Natalee Holloway is nep, concludeert OM

Journaliste Greta van Susteren maakte het nieuws over de ‘belangrijke informatie’ in mei 2022 via sociale media bekend- Daarop startte het recherche samenwerkingsteam (RST) een maand later een onderzoek in samenwerking met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI en onder leiding van het OM op Aruba. Daaruit is nu gebleken dat de informatie niet heeft kunnen bijdragen aan het oplossen van de verdwijningszaak.

‘Integendeel, het onderzoek heeft aangetoond dat Van Susteren het slachtoffer is geworden van bedrog en manipulatie mogelijk door personen uit Zuid-Amerika waarmee zij in contact was gekomen en die haar, in ruil voor betaling, om de tuin hebben geleid met valse informatie’, luidt het in een persbericht op haar website.

De Amerikaanse journaliste is vrijdag volgens het Openbaar Ministerie per brief geïnformeerd over de onderzoeksresultaten. ‘Ook met de ouders van Natalee is contact gezocht.’

Van Susteren ontving volgens het OM onder andere een postpakket vanuit Colombia, met daarin schoenen en kleding die volgens de afzender afkomstig zouden zijn van Natalee. DNA-onderzoek (door de FBI) leverde evenwel geen ‘match’ op met celmateriaal van Natalee of met dat van hoofdverdachte Joran van der Sloot. ‘Een schoen bleek een merkvervalsing, die bovendien waarschijnlijk werd gefabriceerd in 2019', luidt het. Holloway verdween veertien jaar daarvoor.

Foto’s

Uit onderzoek van beeldmateriaal dat Greta van Susteren toegestuurd kreeg, bleek eveneens dat ze was bedrogen en gemanipuleerd. Zo waren foto’s van vermoedelijke betrokkenen bij de verdwijning afkomstig van een openbare Facebookpagina. Andere afbeeldingen, waaronder foto’s van menselijke botten die volgens de afzender van Natalee waren, bleken van het openbare internet te komen, zegt het OM. ‘Eén foto was bijvoorbeeld geknipt uit een krantenartikel uit 2018 over een vuilnisbelt in Costa Rica’.

Uit verder onderzoek van de ‘belangrijke informatie’ concludeerden de speurders volgens justitie dat er geen sprake was van meerdere bronnen die onafhankelijk van elkaar eenzelfde verhaal vertelden. ‘Alle personen die Van Susteren hebben benaderd, leken met elkaar verbonden.’

Joran van der Sloot

Natalee Holloway uit Alabama wordt sinds 30 mei 2005 vermist. De 18-jarige Amerikaanse toeriste verdween na een avondje uit op Aruba. De dan 17 jaar oude Joran van der Sloot, die met zijn ouders op het eiland woont en de avond met haar doorbracht, wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. Hij wordt gearresteerd maar na enkele maanden weer vrijgelaten wegens gebrek aan directe bewijzen.

Exact vijf jaar na Holloways verdwijning, vermoordt hij in een hotelkamer in Peru de 21-jarige miljonairsdochter Stephany Flores. Van der Sloot vlucht naar Chili maar wordt opgepakt en uitgeleverd. Tegenover de politie en later ook tijdens de rechtszaak tegen hem bekent hij de roofmoord. De Nederlander wordt er in 2012 voor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Begin 2023 krijgt hij nog eens een celstraf van achttien jaar en vier maanden voor het binnensmokkelen van grote partijen cocaïne in de gevangenis van Juliaca. Omdat een gevangenisstraf in Peru nooit langer mag duren dan 35 jaar, betekent dit dat de inmiddels 34-jarige Van der Sloot tot 2045 achter de tralies zit.

Hem hangt in de Verenigde Staten nog een strafzaak boven het hoofd voor het afpersen van de moeder van Natalee Holloway. Hij zou haar hebben aangeboden om voor 250.000 dollar de locatie te onthullen van het lichaam van Natalee. Dat is tot op heden niet gevonden.

Botresten

Natalees vader vond in 2017 met hulp van een privédetective wel botresten in een park op Aruba maar die bleken niet afkomstig te zijn van zijn dochter. Dave Holloway was naar eigen zeggen getipt door een oud-huisgenoot van de beste vriend van oud-verdachte Joran van der Sloot. Die tipgever stelt dat Joran GHB in het drankje van Holloway deed. Het slachtoffer zou vervolgens gestikt zijn omdat ze moest overgeven. Joran zou het meisje daarna samen met zijn vader Paul - een rechter - hebben begraven in een park.

Het OM op Aruba ontkrachtte de ‘ontdekking’ door te stellen dat eerder al was gezocht op dezelfde plek maar niets werd gevonden. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries zette er grote vraagtekens bij. Hij sprak van ‘een merkwaardig verhaal’ en een bizar onderzoek.