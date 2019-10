Maximale straf voor dierenbeul die kat Sprotje in oven stopte

Sprotje belandde vorig jaar juni bij een dierenarts in Kortrijk met ernstige brandwonden en bloedingen. De complete linkerkant van de kat was weggebrand. Het arme dier had een kwartier in de oven gezeten en was door de dierenbeul tijdens een feestje als voetbal gebruikt.



De Oekraïner toonde tijdens de verhoren geen spijt van zijn harteloze daad. ,,Die kat was af en toe vervelend en dan sloot ik haar op in de badkamer’’, zei hij emotieloos. Het lot van het dier kon hem, naar eigen zeggen, niets schelen. ,,Wat ik wel weet, is dat die oven geen 200 graden was.’’



Het was een van de feestgangers die het tien maanden oude katje, na een kwartier, uit de oven haalde. ,,Het is onbegrijpelijk dat iemand een levend wezen in een oven stopt’’, sprak een dierenarts die Sprotje weer oplapte. Een dierenrechtenorganisatie diende een klacht tegen de man in.