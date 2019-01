May heeft een geweldig idee nodig

Een door Labour ingediende motie van wantrouwen tegen premier May haalde het vanavond niet. Met een meerderheid van 19 stemmen, 306 tegen 325, overleefde de premier de motie die had kunnen leiden tot haar aftreden en vervroegde verkiezingen. Vooral de ouderwets luidruchtige Conservatieven leken opgelucht eindelijk weer eens als één blok achter de eigen premier te kunnen staan. Stemmingen worden onderhand aardig voorspelbaar in Westminster. Verwacht was dat premier May de motie van wantrouwen van de Labouroppositie zou doorstaan en dat gebeurde. Volgens het boekje, zonder dissidenten uit eigen kring. Met dank aan de Noord-Ierse coalitiepartner DUP werd May niet nog eens met een historisch verlies afgescheept, maar won ze voor de verandering eens krap.

En Theresa May zelf deed of er niets aan de hand was: strijdbaar als eergisteren en vastbesloten eruit te komen. Niet bepaald de 'dode dodo’ waarvoor de tabloid The Sun haar die ochtend nog had uitgemaakt.

Wat nu te doen?

Ze blijft dus. Dat verdient ze wel na zulke heroïsche gevechten. Er zijn premiers die om minder kritiek de handschoen hebben geworpen. Maar om wat te doen? Het is de vraag die onderhand in heel Europa wordt gesteld en die ook na gisteravond niet echt kan worden beantwoord. Premier May zal voor het eerst in haar politieke leven moeten ‘polderen’. Ze beloofde toe met vooraanstaande parlementariërs van andere partijen ‘informeel’ te gaan verkennen of er in naam van het landsbelang toch niet ergens een verborgen middenweg ligt waarop een welwillende meerderheid wél vooruit kan. Ze wil zelfs praten met de door haar gehate Labourleider Jeremy Corbyn. Ze verwijt hem alleen maar haar hoofd te jagen omdat hij zelf premier wil worden.

Mays favoriete route zou zijn: een ‘halfzachte’ Brexit, waarschijnlijk een beetje gemodelleerd naar de deal die Noorwegen ooit sloot met de EU. Oftewel: Groot-Brittannië is straks geen lid meer van de EU maar blijft wel deelnemen aan de Economische Ruimte. Dat betekent - volgens het Noorse model - vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en ook van personen, al is dat laatste juist een van de rode lappen in de meest nationalistische kringen van haar Conservatieve Partij.

Dus een beetje business as usual in ruil voor een bescheiden contributie zonder politieke bemoeienis op het EU-beleid. Het Britse zakenleven zou ervoor tekenen. Conservatieve hardline-Brexiteers als Boris Johnson hekelen al een groot complot met een Brusselse ‘deep state’ die de Britten aan het lijntje wil houden.

Hoe dan ook, vanuit Brussel klinkt nu toch wel het dringende verzoek aan premier May op de valreep met ‘iets’ te komen waarvoor wel een meerderheid bestaat in haar eigen parlement. ‘Als u water bij de wijn doet, valt er met ons ook nog wel te praten', klinkt het in sommige wandelgangen. May kan formeel artikel 50 nog intrekken en afzien van de brexit. Onwaarschijnlijk na zoveel zweet, ruzie en banen van Britse onderhandelaars. Een nieuwe verkiezing met daaraan gelinkt een nieuw referendum is ook onwaarschijnlijk.

Blijven over: een spectaculaire No Deal of – altijd handig – uitstel. Dat laatste heeft het voordeel dat alles nog wel eens lang mag gaan duren aangezien ook de EU daar tijd voor wil reserveren. Dat blijkt tenminste uit Brusselse geluiden dat uitstel van de deadline best bespreekbaar is. De Britse economie is tenslotte de vierde economie ter wereld en ook voor het continent zijn de belangen groot.

Een eerdere planning was erop gericht de brexit mogelijk met drie maanden uit te stellen van 29 maart tot eind juni. Maar nu bekijken EU-functionarissen legale routes om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit te stellen tot volgend jaar, aldus The Times.

Nathouden

De Schotse premier Nicola Sturgeon die nachtelijk overleg had met premier May bevestigde de indruk van velen dat het pappen en nathouden gaat worden, omdat er eigenlijk geen plan B bij May is. Haar plan B is een plan A met kleine variaties, aldus Sturgeon op BBC-radio. Zolang premier May vasthoudt aan haar ‘rode lijnen’, de niet-onderhandelbare piketpaaltjes als grenscontrole, terugdringen van migratie, geen vrij verkeer van EU-burgers, geen douane-unie, een einde aan het gezag van he Europese Hof van Justitie, geen grote contributie aan de EU - is het allemaal zinloos. Sturgeon verdenkt premier May er zelfs van dat ze aan het tijdrekken is en hoopt op concessies van tegenstemmers en twijfelaars op het moment dat een No Deal brexit dreigt en allerlei scenario’s van ‘paniek en chaos’ gaan worden getest.

Corbyn

Premier May heeft dus een probleem maar Labourleider Jeremy Corbyn, de man van de motie van wantrouwen, slaapt ook niet rustig. Hij weet nu dat hij het land zeker zal gaan vervelen (veel Britten balen al van dit slepende brexitgedoe) als er om de haverklap moties van wantrouwen komen. Ondertussen broeit het ook bij Labour, waar pro-Europeanen aandringen op een standpunt dat de partij tenminste duidelijk onderscheid van de anti-Europese Conservatieven. Blijkens peilingen verliezen de Brexiteers steun in de peilingen nu duidelijk wordt dat het zonder Europa toch wat ingewikkelder wordt dan geroepen.

Maar wat moet de arme Corbyn? In het noorden van Engeland waar Labour het sterkst is, zou nog steeds 60 tot 70 procent van de eigen achterban vóór Brexit stemmen. En zonder die steun is hij zelf weg, want binnen de partij is er nog steeds veel oppositie tegen zijn ‘te linkse’ ideeën.

Dus? Als het parlement er niet uitkomt, zal het Britse volk de knoop moeten doorhakken. Een tweede referendum als laatste uitweg voor totale stagnatie.