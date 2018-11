May heeft steun kabinet voor brexit-deal

VIDEOEen eerste klip heeft de Britse premier May zojuist omzeild. De brexitdeal is aanvaard door haar eigen kabinet, meldde ze na urenlang topberaad vanavond. ,,Dit is het best mogelijke resultaat.” Nu moet ze het parlement nog overtuigen.

,,We zijn het eens”, aldus May. ,,Het besluit is niet licht genomen, maar het is echt in ons belang”, zei ze bij de deur van Downing Street 10 vanavond. ,,Ik weet dat er lastige dagen zullen volgen, maar deze deal zorgt ervoor dat we de teugels weer in handen kunnen nemen voor een mooiere toekomst van ons land. Dit is het best mogelijke onderhandelingsresultaat.” En, zei ze lichtelijk dreigend: ,,Het is of deze deal, of een no deal, of de brexit gaat helemaal niet door.” Omdat het overleg veel langer duurde dan gepland werd al gespeculeerd over serieus verzet onder de ministers. Bronnen melden dat het geen unanieme beslissing was: er zouden een flink aantal ministers tegen hebben gestemd.

Hoofdonderhandelaar Barnier.

Er is veel kritiek op het scheidingsvoorstel. Brexiteers vinden dat het Verenigd Koninkrijk met dit voorstel veel te dicht tegen de EU blijft aanschurken. Ook in May’s eigen Conservatieve Partij hoor je die geluiden: prominente brexiteers als Jacob Rees Mogg en Boris Johnson kondigden aan tegen de deal te gaan stemmen. Er gaan zelfs geruchten over een ophanden zijnde motie van wantrouwen, en een daaropvolgende vertrouwensstemming om May de laan uit te sturen. Voor die criticasters had de Britse premier een boodschap: ,,Ik geloof dat ik het verplicht ben aan dit land om beslissingen te nemen die in het landsbelang zijn. En ik geloof stellig met mijn hoofd en mijn hart, dat dit een beslissing is die het beste is voor het volledige Verenigd Koninkrijk.”

Barnier

Pas toen er witte rook was bij May, gaf EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier ook een persconferentie. Hij ging uitgebreid in op de backstop, de verzekeringspolis die garandeert dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland na de transitieperiode die eind 2020 eindigt. Mochten er voor die tijd geen technologische oplossingen gevonden worden om het grensverkeer tussen Ierland en Noord-Ierland te controleren, dan wordt die verzekeringspolis geactiveerd. Er zal dan een tijdelijk douanegebied worden gecreëerd voor de EU en het Verenigd Koninkrijk, zei Barnier. ,,Noord-Ierland zal in dat geval tot hetzelfde douanegebied behoren als de rest van het Verenigd Koninkrijk, maar zal wel sommige EU-voorschriften moeten blijven volgen om een harde grens te vermijden.” De Britten vertrekken 30 maart 2019 uit de unie, de overgangsperiode duurt tot 31 december 2020.

Groot-Brittannië verlaat de EU volgend jaar.

Direct na de speech van May werd de 585-pagina’s tellende conceptakkoord gepubliceerd.

Desondanks zijn de partijen er nog lang niet: de goedkeuring van het kabinet is pas de eerste stap in een lang ratificatieproces. De volgende stap is dat de overgebleven 27 EU-lidstaten het akkoord moeten goedkeuren. Daarna volgt waarschijnlijk de grootste horde: de stemming in het Britse parlement. May heeft geen meerderheid, en er is zo veel verdeeldheid over de brexit dat het absoluut geen vanzelfsprekendheid is dat deze deal er doorheen komt. Naast dat veel brexiteers en Labour nu al dreigen tegen de deal te stemmen, zal de uitzonderingspositie van Noord-Ierland bij May’s Noord-Ierse gedoogpartner DUP ook volledig in het verkeerde keelgat schieten. Een meerderheid voor deze deal in het Britse parlement lijkt heel ver weg.

Reactie Blok

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) spreekt van ‘een goede stap’. ,,We zullen nu de conceptteksten nauwkeurig gaan bestuderen en toetsen aan de brede Nederlandse belangen. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar de afspraken over gelijk speelveld en visserij.”

Theresa May onderweg naar het kabinetsberaad.

Pro-brexit-stemmers demonstreren voor het Britse parlement.