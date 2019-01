May staat na 2,5 jaar modderen weer voor het blok

Uitstel van de stemming in december. Een allerlaatste emotioneel pleidooi weloverwogen te stemmen in het landsbelang. En achter de schermen paniek en een poging dwarse Conservatieven ervan te overtuigen dan maar liever niet te laten stemmen in plaats van tégen te stemmen. Het mocht allemaal niet baten.



Bij het traditionele geschuifel door de ‘division lobbies’ was het overvol in de lobby van de tegenstanders van Mays deal, waar 432 Conservatieven en oppositieleden elkaar vonden voor een historische aframmeling voor een zittende premier. Vervelend voor Theresa May - helemaal als een op de drie van je eigen Kamerleden je laat vallen - maar nog vervelender voor de meeste Britten. Want waar zij onderhand de buik van vol hebben, is een nieuwe verlenging van een ongekende, en onderhand ook gênante, politieke crisis.



Want het plan van May mag dan in een eerste stemming zijn afgeschoten, maar wat nu? De Noord-Ierse coalitiepartner (DUP) van de Conservatieven liet al weten dat ze de motie van wantrouwen van Labour niet zullen steunen. Dat betekent dat premier May de aanval van Labour zeer waarschijnlijk zal overleven.

Volledig scherm Labour-leider Jeremy Corbyn diende de motie in © AP

Maar dan?

Iemand of iets zal toch orde moeten scheppen in de zeldzame chaos die politiek Londen in de greep houdt. Gaat premier May echt nogmaals met alle partijen om de tafel voor een opnieuw herzien en misschien nu wel kansrijker plan? De kans lijkt klein, aangezien haar verlies gisteravond wel heel fors uitviel en er vanuit Europa eerder op de dag heel weinig ruimte werd geboden voor betere voorwaarden.



Komen er nieuwe verkiezingen? Onwaarschijnlijk. Dat zullen de Conservatieven die tegen Mays brexit-deal stemden (118 Lagerhuisleden) niet willen riskeren nu ze er zelf zo’n puinhoop van hebben gemaakt en zelf nog steeds zo verdeeld zijn.



Of dan toch dat tweede referendum, waarbij de keuze kan gaan tussen de door het parlement afgewezen brexit-deal van premier May of helemaal geen brexit. Volgens de laatste peilingen zou ongeveer 54 procent van de kiezers de scheiding met de EU bij nader inzien misschien willen herroepen.



Maar die intenties zeggen niet zoveel. Vlak voor het eerste brexit-referendum zeiden ongeveer net zoveel Britten dat ze tegen een brexit waren, maar ze stemden anders toen het erop aankwam. Of beter: best veel van degenen die zeiden tegen te zullen stemmen kwamen niet opdagen. Dat waren vooral jongeren.

Illusie