May vraagt EU-landen ook Russische diplomaten uit te wijzen

May ziet een heel patroon van Russisch agressief gedrag. Daarom zouden de Europese democratieën volgens haar schouder aan schouder staan moeten om zich te verweren. De Britse regeringsleider vaart uit tegen het Kremlin, omdat haar regering ervan overtuigd is dat de Russische staat achter een moordaanslag met een uitzonderlijk soort zenuwgas zit. Daarbij raakten begin maart in het Zuid-Engelse Salisbury een voormalige Russische dubbelspion, Sergej Skripal, en zijn dochter Joelia in coma.



Londen wees daarom vorige week 23 Russische diplomaten uit. Ook zullen de koninklijke familie en ministers komende zomer niet afreizen naar Rusland voor het WK voetbal. Daarnaast trok May een afspraak met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in.



Rusland stelt dat het geen enkel motief heeft om de ex-spion nu uit de weg te ruimen, zeker niet met het merkwaardige gif dat ooit in de Sovjet-Unie als een chemisch wapen is ontwikkeld. In reactie op het uitwijzen van de Russische diplomaten wees Rusland zelf 23 Britse diplomaten de deur.