McDonald's door het stof na weigeren gratis drankjes aan brandweerlui

De Wever weer ruim de grootste in Antwerpen

21:54 Nog niet overal zijn de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in België geteld, maar in Antwerpen kan burgemeester Bart de Wever met zijn N-VA de stad blijven besturen met de christendemocratische CD&V en de liberale Open VLD. De coalitie leverde wat in, maar behoudt de meerderheid van raadszetels in de havenstad.