Media: topman Plopsa weg om grensoverschrijdend gedrag

Volgens De Standaard worden alle medewerkers - onder wie ook managers uit Nederland - dinsdag in het Belgische De Panne verwacht, waar het hoofdkantoor van Plopsa gevestigd is. Zelf zei Van den Kerkhof maandagavond tegen Het Laatste Nieuws dat er nog geen akkoord was over zijn ontslag. ,,Ik stap in ieder geval niet zelf op.’’ Vorige maand ontkende hij de aantijgingen aan zijn adres.