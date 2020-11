Mediatycoon Murdoch trok handen af van Trump: ‘huiszender’ Fox News plots stuk kritischer

Traditie in ere hersteld: deze viervoe­ters worden ook nieuwe inwoners Witte Huis

19:54 Vier jaar lang liepen er in het Witte Huis geen honden rond, maar met de komst van Joe en Jill Biden komt daar verandering in. Het stel neemt trouwe viervoeters Champ en Major mee. Daarmee wordt een lange traditie in ere hersteld.