Medicijnwaakhond VS: Sommige flesjes coronavaccin Pfizer bevatten extra doses

Voortvluch­ti­ge verdachte van spectacu­lai­re juwelen­roof uit Duits museum opgepakt

15 december Bijna een maand wist hij uit handen te blijven van de politie maar nu zit de vierde verdachte van de spectaculaire juwelenroof in Dresden, in november vorig jaar, dan toch vast. Een speciaal arrestatieteam arresteerde Mohamed Remmo (21) gisteravond in Berlijn. Zijn tweelingbroer is nog voortvluchtig. Ze worden gelinkt aan wat Duitse media de ‘de grootste kunstroof uit de naoorlogse geschiedenis’ noemen.