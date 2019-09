Meer Conservatieven overwegen revolte tegen Johnson

Dat 21 trouwe afgevaardigden eruit worden gegooid is ’iets uit Noord-Korea’, laat een anonieme medewerker in 10 Downing Street weten. ‘Ze hebben dit verkloot, we lijken knettergek. Je probeert dit weg te zetten als het parlement tegen het volk en dan gooi je er twintig van je eigen volksvertegenwoordigers uit onder wie de kleinzoon van Winston Churchill ?’

Ontstemd

De enige die gisteren opgewekt het parlement leek te verlaten was Theresa May, meldt de site van The Guardian. Een zoete wraak want degene die haar het leven zo zuur had gemaakt zat nu zelf met de gebakken peren. Volgens het eveneens weggestuurde partijkopstuk Rory Stewart is er nog steeds een meerheid in het parlement voor een brexit, maar niet voor een no deal-brexit. ‘En daar verandert niets aan hoe zeer ze ook treiteren’.